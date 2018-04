Polizeipräsidium Krefeld / Cracau: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Cracau: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Krefeld - Bei einem Brand in der Nacht zu Samstag (28.04.2018) ist ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses lebensgefährlich verletzt worden.

Feuerwehr und Polizei rückten gegen 02:30 Uhr zu einem Brand an der Oppumer Straße aus, weil eine Anwohnerin Brandgeruch im Haus festgestellt hatte.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Bewohner aufgefordert, das Haus zu verlassen.

In seiner stark verrauchten Wohnung in der dritten Etage traf die Feuerwehr einen 56-jährigen Mann an. Er hatte Rauchgase eingeatmet und wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr stellte fest, dass in der Wohnung keine Rauchmelder angebracht waren.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (286)

OTS: Polizeipräsidium Krefeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50667 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50667.rss2

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld Pressestelle Telefon: 02151 634 1111 oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0 www.polizei.nrw.de/krefeld Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR