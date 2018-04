Polizeipräsidium Krefeld / Cracau: Raubüberfall in Tankstelle

Cracau: Raubüberfall in Tankstelle

Krefeld - Am Samstagmorgen (31.03.2018) hat ein unbekannter Mann die Mitarbeiterin in einer Tankstelle an der Moerser Straße / Humboldtstraße überfallen und mit einem Messer bedroht. Gegen 07.00 Uhr betrat der maskierte Täter den Verkaufsraum, hielt der 57jährigen Geschädigten die Tatwaffe vor und griff in die Kasse. Mit dem geraubten Bargeld verließ er das Gebäude und flüchtete in Richtung Grüner Dyk. Der Täter war etwa 25 bis 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine schwarze Sturmhaube und eine blaue Jeanshose. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden erbeten unter 02151 6340 oder hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (216)

