Polizeipräsidium Krefeld / Dießem / Lehmheide: Handtaschenraub - ...

Dießem / Lehmheide: Handtaschenraub - Zeugen gesucht!

Krefeld - Heute Vormittag (7. Mai 2018) hat ein Mann einer Frau die Handtasche geraubt. Das Opfer blieb zum Glück unverletzt.

Gegen 10:50 Uhr war eine 54-jährige Krefelderin auf der Virchowstraße in Richtung Siemensstraße unterwegs. In Höhe der Nernstraße näherte sich ihr ein Mann von hinten an und riss an ihrer Handtasche, die sie über ihre Schulter trug. Die Krefelderin versuchte, die Tasche festzuhalten, jedoch konnte der Täter ihr diese entreißen. Anschließend flüchtete er in Richtung Voltastraße.

Der Täter ist etwa 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hat mittellanges, dunkel graumeliertes Haar und trug ein blau-weißes Hemd sowie eine Bluejeans.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de (301)

OTS: Polizeipräsidium Krefeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50667 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50667.rss2

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld Pressestelle Telefon: 02151 634 1111 oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0 www.polizei.nrw.de/krefeld Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR