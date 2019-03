Polizeipräsidium Krefeld / Dießem/Lehmheide: Wohnungseinbruch - ...

Dießem/Lehmheide: Wohnungseinbruch - Einbrecher trifft auf 87-jährige Bewohnerin - Zeugen gesucht

Krefeld - Am Montagabend (4. März 2019) traf ein Einbrecher in einer Wohnung an der Pempelfurtstraße auf die Bewohnerin.

Gegen 20:15 Uhr hebelte der Einbrecher eine Balkontür im 1. Obergeschoss auf und gelangte so in die Wohnung. Er durchsuchte die Räume und weckte dabei die 87-jährige Bewohnerin auf. Als ihm diese entgegen kam, schubste er sie kurzerhand zu Boden. Wenig später half er ihr dann beim Aufstehen. Er flüchtete ohne Beute. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Schützen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus! Schieben Sie den Tätern einen Riegel vor! Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz berät Sie kostenlos und neutral.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de (134)

