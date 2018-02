Polizeipräsidium Krefeld / Einbruch in Mehrfamilienhaus in Oppum

Einbruch in Mehrfamilienhaus in Oppum

Krefeld - Am Freitag, dem 03.02.2018, gegen 18:15 Uhr kehrte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Maybachstraße nach Hause zurück und stellte fest, dass die Terrassentür offen stand. Zeitgleich kamen ihr zwei unbekannte Personen aus dem Haus entgegengelaufen. Die Männer flüchteten dann über die Terrasse und Hofeinfahrt in unbekannte Richtung. Die Täter hatten zuvor offensichtlich mit einem unbekannten Gegenstand die Terrassentür aufgehebelt und sämtliche Schränke und Schubladen des Schlafzimmers durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, steht zur Zeit noch nicht fest. Die Täter waren männlich und zwischen 175cm und 180cm groß, können aber sonst nicht weiter beschrieben werden. Schützen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus! Schieben Sie den Tätern einen Riegel vor! Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz berät Sie kostenlos und neutral. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (94)

