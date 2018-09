Polizeipräsidium Krefeld / Ermittlungsergebnis zum Wohnungsbrand ...

Ermittlungsergebnis zum Wohnungsbrand an der Kölner Straße

Krefeld - Heute Nacht (26. September 2018) hat es in einem Mehrfamilienhaus an der Kölner Straße gebrannt. Die Feuerwehr Krefeld hatte darüber in einer Pressemeldung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115878/4071670) berichtet.

Die Kriminalpolizei hat inzwischen ermittelt, dass es sich bei der Brandursache um eine fahrlässige Brandstiftung handelt. (558)

OTS: Polizeipräsidium Krefeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50667 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50667.rss2

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld Pressestelle Telefon: 02151 634 1111 oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0 www.polizei.nrw.de/krefeld Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR