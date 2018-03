Polizeipräsidium Krefeld / Fahrerin fuhr gegen einen Baum

Fahrerin fuhr gegen einen Baum

Krefeld - Am 28.03.2018, 20:20 Uhr, befuhr eine 29-jährige Frau mit ihrem Smart die St. Huberter Landstraße in nordwestliche Richtung. Aus unbekannter Ursache kam sie in der Nähe der Leidener Straße nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Die Frau, die nicht angeschnallt war, wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Das erheblich beschädigte Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Sperrung des Unfallortes wurde um 22:11 Uhr wieder aufgehoben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (212)

