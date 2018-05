Polizeipräsidium Krefeld / Fischeln: Öffentlichkeitsfahndung ...

Fischeln: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Krefeld - Am Vormittag des 26. Oktober 2017 hat ein bislang Unbekannter einer Seniorin in Fischeln mit einem Trick die Geldbörse entwendet. Am gleichen Tag noch hat er versucht, mit ihrer EC-Karte Geld abzuheben. Auf richterlichen Beschluss sucht die Polizei Krefeld nun mit einem Bild aus der Überwachungskamera der Bank nach dem Tatverdächtigen.

Es war etwa 11 Uhr, als an der Wohnungstür an der Eichhornstraße der damals 87-Jährigen ein Mann klingelte und erklärte, er müsse die Heizkörper entlüften. Als der Mann wieder gegangen war, fiel der Seniorin auf, dass ihre Geldbörse nicht mehr da war.

Kurze Zeit später hat ein Mann mehrfach erfolglos versucht, mit der zuvor entwendeten EC-Karte Geld vom Konto der 87-Jährigen abzuheben. Die Überwachungskamera der Bank auf der Königstraße hat den Mann dabei gefilmt.

Der Mann wird von der Seniorin beschrieben als 30 bis 35 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß, von kräftiger bis dicker Statur. Er hatte mittelblonde, kurze Haare und sprach akzentfreies Deutsch.

Wer kennt diesen Mann? Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter 02151 634-0 oder via E-Mail: hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen. (312)

OTS: Polizeipräsidium Krefeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50667 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50667.rss2

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld Pressestelle Telefon: 02151 634 1111 oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0 www.polizei.nrw.de/krefeld Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -