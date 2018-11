Polizeipräsidium Krefeld / Gemeinsame Mitteilung von Polizei und ...

Gemeinsame Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld: Sieben Überfälle - Minderjährige mit Messer beraubt - zwei Festnahmen

Krefeld - Die Polizei hat gestern Abend (29.11.2018) eine Raubserie beendet und zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Ein junger Mann (18) wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Ein Jugendlicher (17) wurde entlassen.

Zwischen dem 12. und 29. November 2018 wurden in Krefeld sieben Überfälle angezeigt: 12. November 2018 um 15:10 Uhr, Taubenstraße, 15. November 2018 gegen 14 Uhr, Nikolaus-Groß-Straße 18. November 2018 gegen 20 Uhr, Haltestelle Rheinstraße/Ostwall, 20. November 2018 gegen 11:20 Uhr, Nikolaus-Groß-Straße, 28. November 2018 gegen 13:30 und 14:30 Uhr, Lise-Meitner-Weg, 29. November 2018 gegen 22:50 Uhr, Haltestelle Rheinstraße/Ostwall.

In allen Fällen brachte ein junger Mann Kinder oder Jugendliche unter einem Vorwand dazu, ihr Handy zu zeigen oder herauszugeben. Sobald es in seiner Reichweite war, nahm er es an sich und entfernte sich. Wenn die Opfer das Handy zurückforderten, bedrohte er sie mit einem Messer.

Die Opfer, das jüngste war erst 11 Jahre alt, berichteten teilweise von einem zweiten Täter und konnten gute Personenbeschreibungen abgegeben. Die Polizei setzte eine Ermittlungskommission ein.

Gestern Abend konnten Polizeibeamte den Hauptbeschuldigten, einen 18-jährigen Zuwanderer nach dem Überfall an der Haltestelle Rheinstraße/Ostwall im Rahmen der Fahndung vorläufig festnehmen. Er wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld dem Haftrichter vorgeführt. Der Mann ist bereits polizeilich bekannt. Er lebt mit seiner Familie seit 2016 in Deutschland.

Der zweite Tatverdächtige, ein 17-jähriger Zuwanderer, stellte sich gestern Abend freiwillig auf der Polizeiwache Süd. Er wurde zwischenzeitlich wieder entlassen. Die Ermittlungen werden fortgeführt.(694)

