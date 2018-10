Polizeipräsidium Krefeld / Heimspiel des KFC Uerdingen: Polizei ...

Heimspiel des KFC Uerdingen: Polizei empfiehlt frühzeitige Anreise

Krefeld - Am Samstag (27. Oktober 2018) empfängt der KFC Uerdingen in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg die Sportfreunde Lotte. Die Polizei empfiehlt den Besuchern, frühzeitig loszufahren und öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.

Die Erfahrung der vergangenen Spiele des KFC hat gezeigt, dass es durch späte Anreisen zu Staus an den Autobahnabfahrten gekommen ist. Die Begegnung am 13. Spieltag der dritten Liga wird unabhängig von der Verkehrssituation um 14 Uhr angepfiffen. (625)

