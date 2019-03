Polizeipräsidium Krefeld / Innenstadt: Polizei stellt Einbrecher ...

Innenstadt: Polizei stellt Einbrecher im Imbiss

Krefeld - In der Nacht zu Samstag (16. März 2019) ist ein Mann in einen Imbiss an der Hochstraße eingebrochen. Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei den Einbrecher noch vor Ort festnehmen. Gegen 1:15 Uhr hörte ein Anwohner, wie die Glasscheiben des Imbisses zerschlagen wurden. Er verständigte die Polizei, die den 35-jährigen Einbrecher festnahm. Er hatte das Fenster mit einer Zwille zerschossen und versucht, Kasse und Kühlschrank aufzubrechen.

Der alkoholisierte Mann war zuvor mit viel Mühe aus einem rückwärtigen Fenster geklettert, das zu seiner Überraschung im geschlossenen Hinterhof endete. Der Krefelder ist wiederholt aufgefallen, weil er in Objekte eingebrochen ist und gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hat. Die Ermittlungen dauern an. (160)

OTS: Polizeipräsidium Krefeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50667 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50667.rss2

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld Pressestelle Telefon: 02151 634 1111 oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0 www.polizei.nrw.de/krefeld Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR