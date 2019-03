Polizeipräsidium Krefeld / Innenstadt: Polizei stoppt Autorennen ...

Innenstadt: Polizei stoppt Autorennen auf dem Ostwall

Krefeld - Am Sonntagabend (3. März 2019) hat die Polizei zwei junge Autofahrer gestoppt, die sich zuvor auf dem Ostwall ein illegales Autorennen geliefert hatten.

Um 22:42 Uhr standen zwei junge Männer in ihren Audis auf dem Ostwall/Südwall nebeneinander an einer roten Ampel. Polizisten, die zufällig in der Nähe standen, beobachteten die beiden, wie sie die Motoren aufheulen ließen und bei Grün stark beschleunigten. Mit hoher Geschwindigkeit lieferten sich die beiden ein kurzes Autorennen in Richtung Hauptbahnhof, bis sie an der roten Ampel zur Hansastraße halten mussten.

Polizeibeamte stoppten die beiden Autofahrer an der Kreuzung. Die 25-jährigen Krefelder erwartet nun ein Strafverfahren. (131)

