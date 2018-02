Polizeipräsidium Krefeld / Karneval 2018: Polizei Krefeld mit ...

Karneval 2018: Polizei Krefeld mit Einsätzen zufrieden

Krefeld - Mit der Begleitung des Karnevalsumzugs in Hüls am Veilchendienstag (13. Februar 2018) endete für die Polizei Krefeld die diesjährige Karnevalssession. Rund 25.000 Hülser Jecken feierten bei bestem Sonnenschein einen friedlichen Karnevalszug. Die Polizei musste lediglich einmal streitende Personen voneinander trennen.

Insgesamt zieht die Polizei Krefeld am heutigen Aschermittwoch (14. Februar 2018) eine ausgesprochen positive Bilanz zu den zurückliegenden Karnevalseinsätzen und lobt die zahlreichen Jecken, die ausgelassen, aber weitestgehend friedlich gefeiert haben.

Zwischen Weiberfastnacht am 8. Februar und Veilchendienstag am 13. Februar mussten die Beamten insgesamt 92 Platzverweise ausstellen - vor allem gegen Personen, die im betrunkenen Zustand randaliert hatten. Für 42 Narren endeten die Karnevalsfeierlichkeiten im Polizeigewahrsam - einige waren den Platzverweisen der Beamten nicht gefolgt, andere hatten Karnevalisten angegriffen oder Pyrotechnik gezündet. Die allermeisten Jecken durften das Gewahrsam nach einigen Stunden, als sich die Gemüter abgekühlt hatten, aber wieder verlassen.

Weiterhin registrierte die Polizei zwischen Weiberfastnacht und Veilchendienstag 22 Körperverletzungsdelikte. Dabei wurden insgesamt 17 Personen leicht verletzt, darunter ein Polizist. Schwer verletzte Personen registrierte die Polizei im Zusammenhang mit Karneval nicht. Außerdem wurden der Polizei zwei sexuelle Belästigungen gemeldet, hier laufen die Ermittlungen noch.

Ein besonderes Lob spricht die Polizei Krefeld den Verkehrsteilnehmern aus: Während der Karnevalstage kontrollierten die Beamten insgesamt 267 Fahrzeugführer. Dabei stellten sie lediglich einen einzigen Alkoholverstoß fest.

Die Polizei Krefeld ist mit der Bilanz zu den Einsätzen rund um Karneval mehr als zufrieden. Die hohe Polizeipräsenz hat sich ausgezahlt. Dies spiegelt sich nicht nur in den Zahlen wider, sondern wurde den Beamten gegenüber auch via Facebook und in zahlreichen Bürgergesprächen während der Züge oder an Altweiber immer wieder deutlich gemacht. (120)

OTS: Polizeipräsidium Krefeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50667 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50667.rss2

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld Pressestelle Telefon: 02151 634 1111 oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0 www.polizei.nrw.de/krefeld Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR