Polizeipräsidium Krefeld / Kempener Feld / Baackeshof: ...

Kempener Feld / Baackeshof: 13-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Krefeld - Heute Morgen (29. März 2019) wurde eine 13-jährige Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter in einem Kreisverkehr auf der Gutenbergstraße / Kempener Allee schwer verletzt.

Gegen 7:45 Uhr war ein Mann mit seinem Kleintransporter auf der Gutenbergstraße in Richtung Westparkstraße unterwegs. Als er in den Kreisverkehr an der Kempener Allee fuhr und nach rechts in Richtung Westparkstraße abbog, erfasste er die 13-jährige Radfahrerin, die gerade die Zufahrt des Kreisverkehrs querte. Das Mädchen wurde auf die Motorhaube geschleudert und fiel anschließend zu Boden. Dabei wurde sie schwer verletzt und kam mit einem Krankenwagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat einen Sachverständigen eingesetzt. Die Ermittlungen dauern an. (193)

OTS: Polizeipräsidium Krefeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50667 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50667.rss2

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld Pressestelle Telefon: 02151 634 1111 oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0 www.polizei.nrw.de/krefeld Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR