Polizeipräsidium Krefeld / KR-Bockum: Einbruchversuch an der ...

KR-Bockum: Einbruchversuch an der Nelkenstraße

Krefeld - Am Samstag, dem 05.10.2018, gegen 20:10 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter zunächst ein Fenster im Erdgeschoß eines Einfamilienhauses an der Nelkenstraße aufzuhebeln. Als dies misslang, hebelten sie ein Fenster im Giebeldach des Hauses auf. Dabei lösten sie den akustischen und optischen Alarm aus, weshalb sie offensichtlich in unbekannte Richtung flohen. Hinweise auf den/die Täter bestehen zurzeit nicht. Schützen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus! Schieben Sie den Tätern einen Riegel vor! Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz berät Sie kostenlos und neutral.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de (579)

