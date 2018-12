Polizeipräsidium Krefeld / KR-Inrath-Kliedbruch, Verkehrsunfall ...

KR-Inrath-Kliedbruch, Verkehrsunfall am Nassauer Ring/Blumentalstraße, 1 Person verletzt

Krefeld - Am Sonntag, 02.12., gegen 00:20 Uhr befuhr eine 20jährige Krefelderin mit ihrem PKW den Nassauer Ring stadteinwärts. Als an der Kreuzung zur Blumentalstraße ein 36jähriger Krefelder mit seinem PKW den Nassauer Ring aus ihrer Sicht von links nach rechts kreuzte, konnte sie einen Zusammenstoß nicht verhindern. Dabei wurde die 20jährige derart verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden musste. An beiden PKW entstand größerer Sachschaden. Während der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung gesperrt, eine Unfallanzeige wurde gefertigt. (696)

