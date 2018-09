Polizeipräsidium Krefeld / KR-Linn: Radfahrer bei Verkehrsunfall ...

KR-Linn: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Krefeld - Ein 21-jähriger Krefelder Radfahrer ist am Dienstag (18. September 2018.), gegen 17:27 Uhr, auf der Hafenstraße in Linn bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Ein 49-jähriger Krefelder fuhr mit seinem Opel über die Hafenstraße und in Höhe der Zufahrt der Firma Netto wechselte der Radfahrer auf der Hafenstraße die Straßenseite und wurde von dem PKW erfasst und samt Fahrrad durch die Luft geschleudert. Der 21-jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der 49-jährige benötigte keine ärtliche Betreuung. Am Fahrrad und am PKW entstand entsprechender Sachschaden in Höhe von ungefähr 4000 Euro.(545)

