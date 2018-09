Polizeipräsidium Krefeld / KR- Stadtmitte: Zwei Verletzte bei ...

KR- Stadtmitte: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall mit Motorrad

Krefeld - Am Samstag (22. September 2018) wurden ein 40-jähriger Motorradfahrer sowie seine auf dem Sozius sitzende Begleiterin bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt. Gegen 11:30 Uhr befuhr der Kradfahrer mit seiner BMW den Nauenweg in Richtung Alte Gladbacher Straße, als aus der Ausfahrt eines Verbrauchermarktes eine 60-jährige mit ihrem Pkw auf den Nauenweg fuhr. Die Mercedes- Fahrerin bog nach links in Richtung Marktstraße ab. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Pkw zusammen. Der BMW- Fahrer und seine 38-jährige Begleiterin wurden leicht verletzt, konnten jedoch nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus entlassen werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. (553)

