Polizeipräsidium Krefeld / Krefeld - Komplettentwendung eines ...

Krefeld - Komplettentwendung eines Pkw - Zeugen gesucht

Krefeld - Im Verlauf des frühen Samstagmorgen (30.03.2019), in der Zeit von 00.00 - 11.00 Uhr wurde an der Nelkenstr. in Krefeld-Bockum ein weißer Porsche Cayenne GTS von Unbekannten entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Diebstahl machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Krefeld (Tel.: 02151-6340) zu melden.

