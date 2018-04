Polizeipräsidium Krefeld / Linn: Exhibitionist auf Wiese - ...

Linn: Exhibitionist auf Wiese - Zeugen gesucht

Krefeld - Gestern Nachmittag (23. April 2018) hat sich ein Mann auf einer Wiese in Linn vor einer Frau in schamverletzender Weise gezeigt. Als eine 49-jährige Frau gegen 15:20 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Straße "In der Elt" unterwegs war, zeigte sich ihr ein Mann in schamverletzender Weise. Die Frau informierte die Polizei.

Der Mann ist circa 1,80 Meter groß, etwa 30 bis 40 Jahre alt und von muskulöser Statur. Nach Angaben der Zeugin, habe sich ihr der Täter bereits im Juli 2017 am selben Ort in schamverletzender Weise gezeigt.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de (274)

