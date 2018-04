Polizeipräsidium Krefeld / Linn: Ruhiger Verlauf einer ...

Linn: Ruhiger Verlauf einer Kampfsportveranstaltung

Krefeld - Die Krefelder Polizei hat heute (15. April 2018) im Zusammenhang mit einer Kampfsportveranstaltung, zu der Besucher unterschiedlicher Rockergruppierungen und Familienclans erwartet wurden, Kontrollen durchgeführt. Damit hat sie einen reibungslosen Verlauf der Veranstaltung gewährleistet.

Polizeibeamte haben dazu ab 17 Uhr die Besucher auf der Zufahrt zur Veranstaltungshalle im Gewerbegebiet Bruchfeld kontrolliert.

Dabei stellten die Beamten vier Messer, drei Baseballschläger, ein Schlagstock, eine Axt, zwei Tierabwehrsprays sowie Drogen in geringen Mengen sicher. Sie nahmen einen Mann fest, der per Haftbefehl gesucht wurde. Zudem wurde ein Auto abgeschleppt, weil es zur Sicherstellung ausgeschrieben war. Für einen Autofahrer endete die Fahrt an einer Kontrollstelle, da er unter Drogeneinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. In einem Auto fanden die Beamten zehn Schreckschusspistolen im Kofferraum. Weil der Besitzer nicht im Besitz eines kleinen Waffenscheins war, wurden die Pistolen sichergestellt. (244)

