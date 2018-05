Polizeipräsidium Krefeld / Nachtrag zu Pressemeldung 291: ...

Nachtrag zu Pressemeldung 291: Jugendliche am Röttgen beraubt - Polizei fasst Tatverdächtigen

Krefeld - In der Nacht zum 1. Mai 2018 wurden drei junge Männer in Uerdingen am Röttgen beraubt. Die Polizei Krefeld hatte über diesen Fall in der Pressemeldung 291 berichtet.

Inzwischen konnten Beamte der Polizei Krefeld einen 17 Jahre alten Jugendlichen festnehmen, der unter dringendem Tatverdacht steht, an dem Raub beteiligt gewesen zu sein.

Zeugen hatten den jungen Mann in den sozialen Netzwerken erkannt und der Polizei gemeldet. Der Krefelder wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, dieser ordnete Untersuchungshaft an. (302)

