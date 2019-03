Polizeipräsidium Krefeld / Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung ...

Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung vom 25.03.2019: Suche nach zehnjährigem Jan erfolgreich beendet

Krefeld - Die Fahndung nach dem zehnjährigen Jan wird zurückgenommen. Der Junge konnte wohlbehalten in einem kleinen Dorf an der Lahn in Hessen angetroffen werden. (180)

