Polizeipräsidium Krefeld / Oppum: Nazi-Schmierereien an ...

Oppum: Nazi-Schmierereien an Postkasten - Zeugen gesucht

Krefeld - Unbekannte Täter haben an der Heinrich-Klausmann-Straße / Johannes-Augstein-Straße ein Hakenkreuz und ein weiteres Symbol an einen Briefkasten geschmiert. Der Staatsschutz der Polizei Krefeld ermittelt.

Ein Zeuge hatte die Schmierereien gestern (20. August 2018), um 5:30 Uhr, entdeckt. Der genaue Tatzeitraum steht nicht fest. Daher bittet der Staatschutz der Polizei Krefeld um Zeugenhinweise an 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (504)

