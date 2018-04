Polizeipräsidium Krefeld / Polizisten lesen Krimis zugunsten des ...

Polizisten lesen Krimis zugunsten des WEISSER RING e.V.

Krefeld - Am Mittwoch, 11. April, lesen die Düsseldorfer "Krimi-Cops" im Polizeipräsidium aus ihrem neuen Roman "Goldrausch". Der Erlös der Veranstaltung geht an die Opferschutzorganisation WEISSER RING e.V..

Die fünf Düsseldorfer Polizisten waren zusammen auf Streife, als ihnen die Idee kam, doch einfach mal all das aufzuschreiben, was ihnen im Dienst tagtäglich so begegnet: trauriges, lustiges, bizarres, komisches, spannendes ... Mittlerweile sind sie gefragte Autoren und dabei immer noch Polizisten.

Auch in ihren neuen Roman "Goldrausch" ermittelt wieder Kriminalhauptkomissar Pit Struhlmann, genannt "Struller", zusammen mit seinem Praktikanten Jensen. Die turbulente Mörderjagd hetzt die beiden wie im Rausch über die Dächer Bilks, durch stickige, zu enge Flüchtlingsunterkünfte, durch viel zu familiär geführte griechische Restaurants. Sie legen sich mit den Mtgliedern der SfD an, den "Senioren für Deutschland", und einer der Vermissten taucht wieder auf, allerdings tot. Nichts ist, wie es scheint, niemand ist der, der er vorgibt, zu sein. Und alles dreht sich um Gold.

Im Wilhelm-Elfes-Saal des Polizeipräsidiums am Nordwall sind die Fünf auf Einladung des WEISSER RING e.V. zu Gast. Der Reinerlös der Veranstaltung wird auch der Opferschutzorganisation zugute kommen.

Termin: Mittwoch, 11. April 2018, Beginn: 19:00 Uhr, Polizeipräsidium am Nordwall 1-3, Eintritt: 10 Euro, Kartenvorbestellungen unter: 02151-308216 oder via E-Mail: weisserring.krefeld@yahoo.de (220)

OTS: Polizeipräsidium Krefeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50667 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50667.rss2

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld Pressestelle Telefon: 02151 634 1111 oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0 www.polizei.nrw.de/krefeld Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR