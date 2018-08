Polizeipräsidium Krefeld / Schulwegunfall: Kind fährt von hinten ...

Schulwegunfall: Kind fährt von hinten auf Auto - leicht verletzt

Krefeld - Am gestrigen Mittwoch (29. August 2018) wurde ein Junge bei einem Schulwegunfall leicht verletzt, nachdem er mit seinem Fahrrad einem Auto aufgefahren war.

Nach Schulschluss war der 14-Jährige gegen 13:45 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Preußenring in Richtung Nordwall unterwegs. Weil es an der dortigen Baustelle stark staubte, war die Sicht in dem Bereich eingeschränkt. Dort übersah der Junge fuhr einem VW Touran auf, der vor ihm an einer roten Ampel stand. Dabei prallte er mit dem Kopf und dem Lenker gegen die Heckscheibe, die dabei zerbrach.

Der Schüler kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, welches er nach einer Behandlung wieder verlassen konnte. Der 48-jährige VW-Fahrer blieb unverletzt. (514)

