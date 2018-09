Polizeipräsidium Krefeld / Stadtmitte: Wohnungseinbruch in ...

Stadtmitte: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Krefeld - Am gestrigen Freitagabend (21. September 2018) brachen Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf dem Nauenweg ein und entwendeten Bargeld und Schlüssel. Im Zeitraum zwischen 20:20 Uhr und 21:10 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster auf, nachdem sie zuvor vergeblich versucht hatten, die Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Sie durchsuchten sämtliche Räume der Wohnung und flüchteten anschließend mit der Beute unerkannt über die Terrasse zu einem angrenzenden Garagenhof.

Die Polizei Krefeld fragt: Wer hat möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an Telefon 02151/6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (552)

