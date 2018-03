Polizeipräsidium Krefeld / Tageswohnungseinbruch

Tageswohnungseinbruch

Krefeld - Unbekannte Täter haben am 23.03.2018 in der Zeit von 18:30 h bis 22:30 h eine verschlossene Holzhaustüre auf der Küperstraße aufgehebelt und sind so in das Haus gelangt. Sie durchwühlten Teile des Hauses und entwendeten Schmuck. Täterhinweise liegen nicht vor.

OTS: Polizeipräsidium Krefeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50667 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50667.rss2

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld Pressestelle Telefon: 02151 634 1111 oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0 www.polizei.nrw.de/krefeld Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR