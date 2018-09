Polizeipräsidium Krefeld / Traar: Einbruch in Einfamilienhaus

Traar: Einbruch in Einfamilienhaus

Krefeld - Unbekannte brachen am Freitag (14. September 2018) zwischen 19:00 Uhr und 21:45 Uhr in eine Doppelhaushälfte am Deutschordensweg ein und entwendeten Mobiltelefone, Schmuck, eine Handtasche und eine Geldkassette.

Über die Rückseite betraten die Täter das Grundstück und kletterten auf eine Mauer. Von hier gelangten sie an ein gekipptes Fenster im ersten Obergeschoss und hebelten dieses auf.

Sie durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen und flüchteten unerkannt mit der Beute.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (538)

