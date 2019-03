Polizeipräsidium Krefeld / Uerdingen - Unfall - Motorradfahrerin ...

Uerdingen - Unfall - Motorradfahrerin durch Überholmanöver eines Autofahrer verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld - Heute am Samstag (23. März 2019) verursachte ein Autofahrer durch einen Überholvorgang einen Unfall. Gegen 14:10 Uhr fuhr ein 54-jähriger Autofahrer auf der Traarer Straße in Richtung Gartenstadt; hinter ihm fuhr eine 24-jährige Motorradfahrerin. Der 54-jährige musste dann, aufgrund eines Überholmanövers eines entgegenkommenden Autofahrers, sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Motorradfahrerin schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr dem 54-jährigen leicht auf. Anschließend verlor sie die Gewalt über das Motorrad und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht an der Hand. Der entgegenkommende Autofahrer entfernte sich vom Unfallort in Fahrtrichtung Uerdingen. Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen Wagen, vermutlich ein VW Golf, handeln.

Am Unfallort machte sich eine Unfallzeugin bemerkbar, die hinter dem flüchtigen Autofahrer fuhr. Diese wollte sich noch bei der Polizei melden, hat aber keine Erreichbarkeit hinterlassen.

Die Polizei bittet diese Zeugin und andere mögliche Zeugen des Unfalls sich zu melden unter der Rufnummer 02151-6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

Die Ermittlungen dauern an. (174)

