Polizeipräsidium Krefeld / Unfall mit Verletzten an der Kreuzung ...

Unfall mit Verletzten an der Kreuzung St.-Töniser-Straße/Am Schicksbaum

Krefeld - Am Freitagnachmittag, dem 13.04.2018 gegen 16:00 Uhr, kam es an der Kreuzung St.-Töniser-Straße/Am Schicksbaum zu einem folgenreichen Verkehrsunfall. Die PKW einer 26jährigen Frau aus Krefeld und eines 28jährigen Mannes aus Tönisvorst stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Der PKW der Frau wurde dabei gegen einen Laternenmast geschleudert. Beide Fahrzeugführer erlitten schwere Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung durch Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass ein Abschleppdienst angefordert wurde. Eine Kehrmaschine musste den Unfallort anschließend reinigen. Während der Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung teilweise gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (239)

