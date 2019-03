Polizeipräsidium Krefeld / Verkehrsunfall mit Verletzten

Verkehrsunfall mit Verletzten

Krefeld - Am 02.03.2019, um 16:45 Uhr, befuhr eine 53-jährige Fahrzeugführerin aus Willich die Schottelstraße in Fahrtrichtung Krefeld. An der Kreuzung Anrather Straße / Stock wollte die 53 Jährige nach links in die Straße Stock abbiegen, übersah dabei einen entgegen kommenden 56-jährigen Fahrzeugführer aus Willich. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeugführer schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

