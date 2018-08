Polizeipräsidium Krefeld / Weitere Nazi-Schmierereien entdeckt - ...

Weitere Nazi-Schmierereien entdeckt - Polizei Krefeld sucht Zeugen

Krefeld - Wie der Polizei gestern (16. August 2018) bekannt wurde, haben Unbekannte an der Kaiserstraße Hakenkreuze und rechtsradikale Schriftzüge an eine Baustellenbake und einen Zigarettenautomat geschmiert. Der Staatsschutz der Polizei Krefeld ermittelt.

Eine Zeugin hatte die Schmierereien entdeckt. Sie müssen im Zeitraum zwischen Dienstag (14. August 2018) und Donnerstag (16. August 2018) angebracht worden sein. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor, daher bittet der Staatschutz der Polizei Krefeld um Zeugenhinweise an 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (497)

