Polizeipräsidium Ludwigsburg / A8, Anschluss-Stelle ...

A8, Anschluss-Stelle Flughafen/Messe: Folgenschwerer Verkehrsunfall

Ludwigsburg - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagabend, gegen 21:05 Uhr, auf der BAB 8, im Ausfahrtsbereich der Anschlussstelle Stuttgart-Flughafen/Messe in Fahrtrichtung München. Der 61 Jahre alte Fahrer eines BMW hielt auf dem rechten Fahrstreifen der parallel zur Autobahn verlaufenden Überleitung in Richtung Flughafen/Messe an um die Ladung seines Pkw-Anhängers zu sichern. Dazu stieg der 32 Jahre alte Beifahrer aus und begab sich zum Heck des Gespanns. Ein ebenfalls auf der Überleitung fahrender 66 Jahre alter Lenker eines Fords erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das stehende Gespann auf. Der zu dieser Zeit bereits außerhalb des BMW befindliche 32-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 66-jährige Lenker des Fords wurde leicht verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus verbracht. Die zwei beteiligten Fahrzeuge sowie der Anhänger mussten durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro. Die Feuerwehr Stuttgart war mit einem Fahrzeug und vier Mann im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg war mit vier Streifenbesatzungen an der Unfallstelle. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Überleitung war für den Zeitraum der Bergungsarbeiten kurzzeitig gesperrt.

