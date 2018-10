Polizeipräsidium Ludwigsburg / Aidlingen-Deufringen: Kellerbrand ...

Aidlingen-Deufringen: Kellerbrand hat einen Leichtverletzten und Sachschaden zur Folge

Ludwigsburg - Aus bisher ungeklärter Ursache kam es am Sonntagabend um 23.57 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Aidlingen-Deufringen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich vier Personen im Gebäude, welche dieses jedoch selbstständig verlassen konnten. Der Brand brach ersten Ermittlungen zufolge im Kellergeschoss des Wohnhauses aus. Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, hatte sich der Brand glücklicherweise noch nicht weiter ausgebreitet, so dass das Feuer um 00.29 Uhr vollends gelöscht war. Ein 42-jähriger Hausbewohner wurde allerdings durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Aidlingen war mit sechs Fahrzeugen und 28 Wehrleuten vor Ort. Zur Erstversorgung der Bewohner befanden sich ein Notarztfahrzeug sowie der Rettungsdienst des Ortsvereins Aidlingen mit sechs Einsatzfahrzeugen vor Ort. Das Polizeirevier Sindelfingen hatte zwei Streifenwagenbesatzungen eingesetzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

