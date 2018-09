Polizeipräsidium Ludwigsburg / Aktion Sicher zur Schule im ...

Aktion "Sicher zur Schule" im Blühenden Barock: Kinderaugen glänzten mit Kürbissen um die Wette

Ludwigsburg - "Mit dieser tollen Resonanz haben wir wirklich nicht gerechnet", sagt Polizeihauptkommissar Marcello Battista, der zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Aktion "Sicher zur Schule" am vergangenen Wochenende im Blühenden Barock vorbereitet und durchgeführt hat, die bereits zum fünften Mal eingebettet in die Kürbisausstellung stattfand. Bei strahlendem Sonnenschein wurden an den beiden Veranstaltungstagen über 20.000 Besucher gezählt. Die Polizei hatte für dieses Wochenende kompetente Partner gewonnen. Bundespolizei, ADAC, DEKRA, Kreisverkehrswacht Ludwigsburg, Porsche AG, DRK, AOK, mhplus, Landeswasserversorgung, Ernährungszentrum Mittlerer Neckar, Polizeihistorischer Verein Stuttgart und Ludwigsburger Kreiszeitung boten den Besuchern ein interessantes, informatives und abwechslungsreiches Programm, das sich mit 19 Mitmachstationen an Eltern und Kinder richtete und dabei vom gesunden Pausenbrot bis hin zu möglichen Gefahren an Bahngleisen reichte. Allein 3.000 Kinder waren begeistert an den Mitmachstationen dabei und nahmen mitunter längere Wartezeiten in Kauf, um sich ihre Startkarte für den Parcours zu holen. Fahrradhelme, Schulbustraining, Gurt und Kindersicherung, Bremsweg, toter Winkel und vieles mehr - die Ansprechpartner an den einzelnen Stationen standen den interessierten Kindern und Eltern unermüdlich zur Verfügung. "Wir sind ein wenig erschöpft, aber sehr zufrieden", so Marcello Battista am Sonntagabend. "Bei einigen von uns hat die Stimme gelitten, aber das hat sich gelohnt".

Unter den Gästen waren auch Polizeipräsident Frank Rebholz und Polizeivizepräsident Burkhard Metzger. "Wir sind wirklich stolz darauf, was die Kolleginnen und Kollegen zusammen mit unseren Partnern auf die Beine gestellt haben, erklärt Frank Rebholz, "und wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden für ihr großes Engagement zur weiteren Reduzierung von Verkehrsunfällen mit Kindern und Jugendlichen im Straßenverkehr".

