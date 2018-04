Polizeipräsidium Ludwigsburg / Aktueller Verkehrsunfall in ...

Aktueller Verkehrsunfall in Ludwigsburg

Ludwigsburg - Ludwigsburg: Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten

Mehrere Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag, der sich auf der Beihinger Straße ereignete. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Fahrer eines Mercedes kurz nach 15:30 Uhr in Richtung Freiberg am Neckar unterwegs. Aus bislang noch nicht bekannter Ursache geriet er kurz vor dem Ortsende von Hoheneck auf die Gegenfahrspur und stieß mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Hinter dem VW befand sich ein Hyundai, dessen Fahrer in den Straßengraben auswich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Fahrerin des VW wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt vermutlich schwerere Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die beiden anderen Autofahrer wurden ebenfalls verletzt. Die Strecke musste aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt werden. Die Sperrung besteht aktuell noch, eine Umleitung ist eingerichtet. Alle drei Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Nähere Informationen liegen noch nicht vor.

