Polizeipräsidium Ludwigsburg / Auftakt der Info-Kampagne Hier ...

Ludwigsburg - Am Donnerstag, 12. April 2018 starten die Beamtinnen und Beamten des Referats Prävention beim Polizeipräsidium Ludwigsburg wieder die Informationskampagne "Hier spricht die echte Polizei!". An der Auftaktveranstaltung zwischen 09:00 und 12:00 Uhr in Ludwigsburg beim Wochenmarkt auf dem Marktplatz wollen sie gezielt ältere Menschen ansprechen und sie an Informationsständen am Brunnen zum Thema Abzocke am Telefon informieren. Dabei stehen insbesondere die Vorgehensweise der Betrüger sowie polizeiliche Tipps und Verhaltenshinweise für die Opfer im Vordergrund.

Haben die Kriminellen Erfolg ist der finanzielle Schaden für die Opfer meist beträchtlich. Die Betrüger schaffen es mit geschickter Gesprächsführung als falsche Polizisten immer wieder, sich das Vertrauen meist älterer Menschen am Telefon zu erschleichen, sie zu verunsichern und letztlich um ihr Bargeld und ihre Wertsachen zu bringen. Mittels technischer Manipulation ("Call-ID-Spoofing") gelingt es ihnen, die Nummer des Anrufers auf dem Display des Opfers zu verändern, so dass zum Beispiel die Telefonnummer einer echten Polizeidienststelle angezeigt wird.

Nutzen Sie die Möglichkeit und informieren Sie sich bei echten Polizisten vor Ort.

