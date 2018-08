Polizeipräsidium Ludwigsburg / B 10 / Korntal-Münchingen: ...

B 10 / Korntal-Münchingen: Motorradfahrer leicht verletzt

Ludwigsburg - Ein Leichtverletzter und Sachschaden von etwa 1.200 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 06:30 Uhr auf der Bundesstraße 10 ereignete. Ein 29 Jahre alter Sattelzuglenker war auf der B 10 von Vaihingen an der Enz kommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe der Ortschaft Münchingen musste er verkehrsbedingt bremsen. Ein nachfolgender 25-Jähriger erkannte dies mutmaßlich zu spät und fuhr mit seinem Motorrad auf den Sattelauflieger auf. Hierbei zog sich der 25-Jährige leichte Verletzungen zu. Ein hinzugezogener Rettungsdienst kümmerte sich anschließend vor Ort um den verletzten Mann. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/