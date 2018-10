Polizeipräsidium Ludwigsburg / B10 Vaihingen/Enz: Verkehrsunfall ...

B10 Vaihingen/Enz: Verkehrsunfall mit zwei getöteten Personen

Ludwigsburg - Am Montagabend gegen 21:00 Uhr ereignete sich auf der B10, Gemarkung Vaihingen/Enz, in Höhe der "Enzweihinger Steige", ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen tödlich verletzt wurden. Ein Pkw der Marke Toyota befuhr die B10 von Vaihingen-Enzweihingen in Fahrtrichtung Stuttgart und kam aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden Lkw der Marke Volvo kollidierte. Der Lkw, an welchem noch ein Anhänger angehängt war, drehte sich aufgrund des Aufpralls und streifte einen weiteren Pkw der Marke VW, dessen Fahrerin leicht verletzt wurde. Der Lkw-Lenker erlitt einen Schock. Aktuell ist die B10 zwischen den Abzweigungen nach Oberriexingen (K1685) und Eberdingen-Hochdorf (L1136)in beiden Richtungen gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.

