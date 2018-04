Polizeipräsidium Ludwigsburg / B27, Gemarkung Kirchheim am ...

B27, Gemarkung Kirchheim am Neckar: Verkehrsunfall mit zwei schwer und vier leicht verletzten Personen

Ludwigsburg - Am Ostermontag gegen 20.20 Uhr befuhr ein 47-jähriger Skoda Fahrer die Bundesstraße 27 von Lauffen am Neckar kommend in Richtung Kirchheim am Neckar und wollte an der Abzweigung nach Bönnigheim nach rechts auf die Landesstraße 2254 abbiegen. Hier prallte der Skoda frontal auf den BMW eines 37-Jährigen, welcher aus Richtung Bönnigheim kommend im Einmündungsbereich die falsche Abbiegespur in Richtung Lauffen genommen hatte und daher entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Durch die Kollision wurden der BMW Fahrer, als auch seine 36-jährige Frau sowie die beiden 12 und 7 Jahre alten Söhne leicht verletzt. Sie alle konnten nach der ärztlichen Untersuchung das Krankenhaus wieder verlassen. Der 47-jährige Skoda Fahrer und seine 46-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Rettungsdienst hatte zur Versorgung der Verletzten einen Notarzt sowie drei Rettungsfahrzeuge im Einsatz. Beim Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 16.000 Euro.

