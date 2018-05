Polizeipräsidium Ludwigsburg / BAB 8, Gemarkung Leonberg: ...

BAB 8, Gemarkung Leonberg: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Ludwigsburg - Am Freitag, gegen 17:30 Uhr, musste der 49-jäjhrige Fahrer eines Skoda auf der BAB 8, zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und Rutesheim, bei stockendem Verkehr sein Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen bis zum Stillstand abbremsen. Der nachfolgende 20-jährige Fahrer eines Renault hielt hinter dem Skoda ebenfalls an. Der 51-jährige Fahrer eines Ford Kleintransporters fuhr auf den stehenden Renault auf und schob diesen auf den davor stehenden Skoda auf. Durch den Verkehrsunfall wurden der Skoda Fahrer verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls verletzt, eine sofortige ärztliche Versorgung war jedoch nicht erforderlich. Bei dem Verkehrsunfall entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 14.500 Euro. Der Ford und der Renault waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/