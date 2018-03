Polizeipräsidium Ludwigsburg / BAB 8, Gemarkung Stuttgart: ...

BAB 8, Gemarkung Stuttgart: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Ludwigsburg - Am Freitag, den 16.03.2018, kam es gegen 15.30 Uhr zu einem Unfall auf dem linken Fahrstreifen auf der Autobahn A8, zwischen der Ausfahrt Plieningen und Flughafen/Messe in Fahrtrichtung Karlsruhe. Weil der 50 Jahre alte Fahrzeuglenker eines LKWs das Ende eines Staus zu spät erkannte, kollidierte er mit einem Opel, welcher vor ihm bereits bis zum Stillstand abgebremst hatte. In der Folge des Aufpralls wurde der Opel auf den davor stehenden Volkswagen aufgeschoben. Bei dem Unfall wurden die 31 und 50 Jahre alten Fahrer der beiden PKW leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.500 Euro. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/