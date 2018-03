Polizeipräsidium Ludwigsburg / BAB 8, Gemarkung Stuttgart, ...

BAB 8, Gemarkung Stuttgart, Unfall mit einem Leichtverletzten

Ludwigsburg - Am Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Peugeot zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Degerloch und Stuttgart-Möhringen auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe. Als vor ihm ein anderes Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen musste unterschätzte er die Situation und bremste zu spät, weshalb er dann eine Vollbremsung einleiten musste und die Kontrolle über seinen Peugeot verlor. Er schleuderte zunächst in die Mittelschutzplanke und von dort wieder zurück auf die Fahrbahn wo er den auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Opel eines 43-Jährigen touchierte. Der Peugeot des 47-Jährigen kommt anschließend entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Er zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro. Außer der Polizei waren noch ein Rettungswagen und die Flughafenfeuerwehr mit 3 Fahrzeugen an der Unfallstelle.

