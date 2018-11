Polizeipräsidium Ludwigsburg / BAB 8/Köngen: PKW-Lenker macht ...

BAB 8/Köngen: PKW-Lenker macht sich nach Unfall aus dem Staub

Ludwigsburg - Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Montag kurz vor 06.00 Uhr auf der Bundesautobahn 8 auf Höhe der Anschlussstelle Wendlingen ereignete. Ein 62-jähriger Mercedes-Lenker war auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe unterwegs. Während der Verkehr auf der linken Spur und in der Mitte flüssig lief, kam es auf dem rechten Streifen, der zu einem Großteil von LKW genutzt wurde, zu Stockungen. Vermutlich aufgrund dessen scherte auf Höhe der Anschlussstelle Wendlingen ein bislang unbekannter PKW-Lenker auf den mittleren Fahrstreifen aus. Mutmaßlich hatte dieser den Mercedes übersehen, worauf der 62-Jährige stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten zu verhindern. In der Folge kam der Mercedes ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Der 62-Jährige prallte hierauf in die links verlaufende Mittelleitplanke. Im weiteren Verlauf hielten ein Zeuge und der Unbekannte auf dem Seitenstreifen an. Nachdem sich der Unbekannte zunächst nach dem Wohlbefinden des 62-Jährigen erkundigt hatte, fuhr der Mann, der vermutlich mit einem dunklen Kleinwagen unterwegs war, davon. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 14.000 Euro belaufen.

