Polizeipräsidium Ludwigsburg / BAB 8 / Leinfelden-Echterdingen: ...

BAB 8 / Leinfelden-Echterdingen: Pkw überschlägt sich

Ludwigsburg - Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 01:00 Uhr auf der BAB 8 im Bereich der Anschlussstelle Stuttgart-Degerloch ereignete. Ein 21 Jahre alter Lenker eines Seat war aus Richtung Tübingen auf der Bundesstraße 27 unterwegs und beabsichtige auf die BAB 8 in Richtung Karlsruhe zu fahren. In der zweispurigen Überleitung zur BAB 8 verlor der junge Mann auf dem rechten Fahrstreifen in einer Linkskurve, vermutlich da er seine Geschwindigkeit nicht an die Witterungsbedingungen angepasst hatte, auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Der Seat kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der angrenzenden Böschung. Anschließend blieb das Fahrzeug auf dem Dach im Bereich des Seitenstreifens sowie der rechten Fahrspur liegen. Der 21-jährige Fahrer sowie seine 17 Jahre alte Beifahrerin erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Sie wurden anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Seat war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

