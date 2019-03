Polizeipräsidium Ludwigsburg / BAB 8/Stuttgart: Unfall führt zu ...

BAB 8/Stuttgart: Unfall führt zu Stau auf der Autobahn; BAB 81/Herrenberg: Alkoholunfall; Nufringen: Unfall mit 40.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg - BAB 8 / Stuttgart: Unfall führt zu Stau auf der Autobahn

Am Sonntag ereignete sich gegen 19.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Degerloch und -Möhringen ein Unfall, der einen mehrere Kilometer langen Stau nach sich zog. Vermutlich wechselte ein 19 Jahre alter VW-Fahrer abrupt und ohne es anzukündigen vom Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Degerloch direkt auf den mittleren Fahrstreifen. Einen 51-jährigen Seat-Fahrer, der dort unterwegs war, übersah der 19-Jährige hierbei mutmaßlich und die beiden Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Dies führte dazu, dass beide PKW ins Schleudern gerieten und es zu einem weiteren Zusammenstoß zwischen dem VW und einem Lexus kam, der auf der rechten Spur fuhr. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten den Mercedes eines 33-Jährigen und den Skoda eines 28 Jahre alten Fahrers. Der 19-Jährige im VW erlitt schwere Verletzungen. Der 25-jährige Fahrer des Lexus und seine 23 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Alle drei Personen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe musste zunächst komplett gesperrt werden. Nach etwa 30 Minuten konnte ein Fahrstreifen wieder frei gegeben werden. Gegen 21.40 Uhr waren die Maßnahmen vor Ort beendet und der Verkehr konnte wieder über alle Spuren rollen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 22.000 Euro geschätzt. Der VW und der Lexus waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Stuttgart befand sich mit einem Fahrzeug und vier Wehrleuten im Einsatz.

BAB 81 / Herrenberg: Alkoholunfall

Vermutlich weil er sich alkoholisiert hinter das Steuer seines Fahrzeugs gesetzt hatte, war ein 32 Jahre alter Fiat-Fahrer, der zwei 34 und 40 Jahre alte Mitfahrer an Bord hatte, am Sonntag kurz vor 04.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Rottenburg in einen Unfall verwickelt. Der Fahrer verlor wohl die Kontrolle über den PKW und schleuderte über die Fahrspuren, wobei er gegen die Mittelleitplanke und die rechts verlaufende Schutzplanke prallte. Es erfolgte eine kurzzeitige Vollsperrung, die jedoch keinen Einfluss auf den Verkehr hatte. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem 32-Jährigen. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, so dass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Darüber hinaus beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein des Fahrers.

Nufringen: Unfall mit 40.000 Euro Sachschaden

Ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 19.00 Uhr auf der Kreisstraße 1079 am Rande von Nufringen ereignete. Ein 44 Jahre alter VW-Fahrer, der aus Richtung der Bundesstraße 14 kam, wollte nach links in die Ferdinand-Porsche-Straße abbiegen, wobei er mutmaßlich einen entgegenkommenden 53-jährigen SsangYong-Lenker übersah. In der Folge kollidierten die beiden PKW und waren anschließend nicht mehr fahrbereit, so dass sie abgeschleppt werden mussten. Die beiden Fahrer erlitten leichte Verletzungen.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/