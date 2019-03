Polizeipräsidium Ludwigsburg / BAB 8 / Stuttgart: verlorenes Rad ...

BAB 8 / Stuttgart: verlorenes Rad sorgt für Unfall

Ludwigsburg - Ein Unfall der eher ungewöhnlichen Art ereignete sich am Montag gegen 22.50 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Stuttgart-Möhrigen. Dort war eine 36 Jahre alte VW-Lenkerin auf der mittleren Spur in Richtung München unterwegs, als sich plötzlich das vordere linke Rad vom Fahrzeug löste. Das Rad rollte anschließend über den linken Fahrstreifen und flog über die Mittelleitplanke. Auf der Gegenfahrbahn kollidierte es mit dem BMW eines 46-Jährigen. Herumfliegende Trümmerteile beschädigten zwei nachfolge Fahrzeuge, den Ford einer 26-Jährigen und den Mercedes eines 29 Jahre alten Mannes. Der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe musste für etwa 90 Minuten gesperrt werden. Der BMW und der VW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Autobahnmeisterei Kirchheim/Teck kümmerte sich um die Beseitigung der Fahrzeugteile. Der entstandene Gesamtsachschaden steht abschließend noch nicht fest. Er dürfte sich aber auf mehrere tausend Euro belaufen.

