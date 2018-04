Polizeipräsidium Ludwigsburg / BAB 8 / Stuttgart: Zeugen nach ...

BAB 8 / Stuttgart: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg - Ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro ist die Folge eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 07:25 Uhr auf der BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Plieningen und Esslingen ereignete. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker wechselte in Richtung München vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen und übersah dabei vermutlich den dort fahrenden Lkw mit Anhänger. Um einen Zusammenstoß mit dem unbekannten Pkw zu vermeiden, bremste der 43-jährige Fahrer sein Fahrzeuggespann ab und wich nach rechts aus. Hierbei schaukelte sich der Anhänger mutmaßlich wegen nicht ordnungsgemäß geladener Ladung auf. Der Fahrer versuchte daraufhin vergeblich die Kontrolle über sein Fahrzeug wiederzuerlangen. Er kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanken. Das Fahrzeuggespann war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unbekannte, der mutmaßlich mit einem blauen Pkw unterwegs war, setzte indes seine Fahrt unbeirrt in Richtung München fort. Während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen war der rechte Fahrstreifen bis etwa 10:25 Uhr gesperrt. Darüber hinaus waren vor Ort die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Kirchheim im Einsatz.

