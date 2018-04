Polizeipräsidium Ludwigsburg / BAB 81 / Korntal-Münchingen: ...

BAB 81 / Korntal-Münchingen: Verkehrsunfall fordert Verletzte

Ludwigsburg - Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von rund 22.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 14:10 Uhr auf der BAB 81 im Bereich der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen in Richtung Heilbronn ereignete. Auf der zweispurigen Parallelfahrbahn war ein 36-Jähriger mit seinem Audi unterwegs und wollte im weiteren Verlauf auf die B 10 in Richtung Vaihingen an der Enz weiterfahren. Aufgrund eines Staus musste er jedoch auf dem linken Fahrstreifen anhalten. Dies erkannte eine nachfolgende 20-Jährige mutmaßlich zu spät und fuhr mit ihrem Smart auf den Audi auf. Nachdem die 20-Jährige nach dem Unfall zur Absicherung ein Warndreieck aufgestellt hatte, musste ein herannahender 50-jähriger Opel-Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links ausweichen, um nicht auf den Smart aufzufahren. Im Zuge des eingeleiteten Ausweichmanövers stieß der Opel-Fahrer schließlich gegen die links verlaufende Leitplanke. Durch den Unfall erlitten die 20-Jährige und der 36-Jährige leichte Verletzungen. Hinzugezogene Mitarbeiter des Rettungsdienstes kümmerten sich anschließend vor Ort um die beiden Verletzten. Der Smart und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/